Tunisie : Prévisions météo du mardi 18 mars 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps du mardi 18 mars 2025 sera partiellement nuageux. L’après-midi, des nuages parfois denses couvriront les hauts plateaux de l’ouest du nord et du centre, accompagnés d’orages locaux et de pluies, qui s’étendront ensuite aux régions de l’est.

Les vents souffleront du secteur Est, avec une intensité relativement forte, devenant forts près des côtes et au sud, où des tourbillons de sable pourront se produire par endroits. Dans le reste du pays, ils seront de faibles à modérés. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures connaîtront une légère baisse, avec des maximales variant entre 17 et 22 degrés au nord et au centre, entre 24 et 30 degrés au sud, et atteignant 33 degrés à l’extrême sud.