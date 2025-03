L’Assemblée des représentants du peuple a condamné les crimes odieux et la politique de génocide que l’entité israélienne persiste à commettre dans la bande de Gaza, faisant fi à la communauté internationale et aux conventions.

Dans une déclaration publiée, mardi, le Parlement a réitéré son soutien absolu au peuple palestinien, à sa résistance héroïque et à son droit légitime à l’autodétermination, appelant toutes les forces libres du monde à se tenir à ses côtés et à défendre sa juste cause.

Il a, également, exhorté toute les structures parlementaires, régionales et internationales à condamner l’entité sioniste pour les crimes atroces qu’elle commet quotidiennement contre le peuple palestinien et à œuvrer pour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice.

Le Parlement a souligné la nécessité d’une action urgente et efficace pour mettre un terme aux massacres, aux déplacement forcé et à la famine, et pour assurer une protection internationale au peuple palestinien.

Il a, en outre, plaidé pour la reprise de l’acheminement de l’aide humanitaire et médicale vers Gaza afin d’éviter une aggravation de la situation et une catastrophe humanitaire qui accentuerait davantage les souffrances du peuple palestinien.

Une série d’attaques brutales a été menée par la machine de guerre sioniste, mardi à l’aube, contre des civils palestiniens sans défense alors qu’ils dormaient.

Selon le dernier bilan communiqué par l’Agence de presse palestinienne, citant des sources médicales, ces attaques ont fait 404 martyrs, en majorité des enfants et des femmes, ainsi que 562 blessés.

De nombreuses victimes restent encore ensevelies sous les décombres.