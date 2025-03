L’ONU accuse Israël de génocide à Gaza : Destruction systématique des soins de santé reproductive

Une enquête publiée jeudi, par une commission spéciale de l’ONU a confirmé que l’entité sioniste avait commis des actes de ” génocide ” dans la bande de Gaza en détruisant systématiquement les installations de soins de santé reproductive.

La commission d’enquête des Nations Unies a conclu que les autorités d’occupation ont ” partiellement détruit la capacité de reproduction des Palestiniens de Gaza en tant que groupe par la destruction systématique du secteur de la santé reproductive, ce qui équivaut à deux catégories d’actes de génocide “.

La Convention des Nations Unies pour la prévention du génocide définit ce crime comme tout acte commis avec l’intention de détruire en totalité ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux.

L’enquête a révélé que l’entité sioniste est impliqué dans au moins deux des cinq actes définis par la convention des Nations Unies comme étant un génocide.

En outre, il a souligné que l’entité sioniste ” provoquait délibérément des conditions de vie pour le groupe (c’est-à-dire les Palestiniens) destinées à causer leur destruction physique ” et ” imposait des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe “.

La directrice de la commission, Navi Pillay, a déclaré dans un communiqué que ” ces violations ont non seulement causé de graves dommages physiques et psychologiques directs aux femmes et aux filles, mais ont également entraîné des conséquences irréversibles à long terme sur la santé psychologique et reproductive et les chances de fertilité des Palestiniens en tant que groupe “.

L’enquête a révélé que l’entité sioniste avait mené des frappes systématiques contre l’infrastructure sanitaire de Gaza, y compris les hôpitaux et les cliniques qui fournissent des services de soins de reproduction.