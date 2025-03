Italie : expulsion de migrants tunisiens en Sicile

Les forces de police de la province d’Agrigente, en Sicile, ont procédé à l’expulsion forcée de deux migrants tunisiens en situation irrégulière, les renvoyant d’urgence en Tunisie, selon l’agence de presse italienne Aki. L’opération, coordonnée par le commissaire de police d’Agrigente et planifiée par le comité régional pour l’ordre public et la sécurité, a débuté par un renforcement des contrôles dans la région de Ribera. En collaboration avec les carabiniers et l’unité anti-criminalité de Palerme, les autorités ont interpellé quatre individus non européens, dont deux Tunisiens et deux Marocains, présents illégalement sur le territoire italien. Les deux Marocains ont été expulsés sur ordre du préfet et du commissaire de police, avec une obligation de quitter le pays sous sept jours. Les deux Tunisiens ont été immédiatement escortés à la frontière et embarqués sur un vol au départ de l’aéroport de Palerme. Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a souligné une augmentation de 15 à 20 % des expulsions de migrants irréguliers au cours des premiers mois de 2025, bien que ces mesures soient jugées insuffisantes par le gouvernement italien.