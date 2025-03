Tunisie : La SNIT lance la vente de 190 appartements

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) a mis à la disposition des citoyens souhaitant acquérir un logement, 190 appartements sur un total de 245 dans le quartier Ibn Rachiq à la zone de Zahrouni, à Tunis, qui sont soumis au système FOPROLUS.

Le directeur commercial de la société, Abdelkader Kassim, a déclaré ce jeudi 13 mars 2025 à la radio nationale que la SNIT a lancé la vente de ces appartements et a ouvert hier les portes pour les visites des citoyens, de 08h00 à 13h00, jusqu’à dimanche prochain 16 mars.

Abdelkader Kassim a précisé que les personnes intéressées par l’achat d’un appartement peuvent commencer à s’enregistrer à partir de 8h00 le lundi 17 mars via le site web de la société pour obtenir un certificat d’inscription.

Concernant les prix, il a révélé qu’ils varient entre 105 000 dinars et 193 000 dinars, répartis comme suit :

Une chambre et un salon (S+1) : entre 105 000 dinars et 114 000 dinars

Deux chambres et un salon (S+2) : entre 131 000 dinars et 145 000 dinars

Trois chambres et un salon (S+3) : entre 177 000 dinars et 193 000 dinars

Quant aux 55 autres appartements disponibles dans la même zone, ils font partie du programme “Logement Premier”.