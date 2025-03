Tunisair assure le paiement complet des salaires de ses employés

La compagnie Tunisair a réaffirmé, ce mercredi 12 mars 2025, son engagement total à verser intégralement les salaires, primes et augmentations à ses employés, considérant cela comme une priorité absolue et non négociable. La direction de la compagnie a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais négligé ses responsabilités financières et administratives envers ses employés et agents, dans le but d’assurer la stabilité sociale et le bon fonctionnement de l’entreprise, malgré les défis financiers auxquels elle est confrontée. Par ailleurs, la Fédération générale du transport a annoncé hier avoir sollicité la direction de Tunisair pour l’accord d’une avance salariale de 600 dinars pour tous les employés, avant le mois de Ramadan.