L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays pour ce mardi 11 mars 2025.

Vent du secteur sud sur le nord et le centre et du secteur Est sur le sud, de faible à modéré.

Mer peu agitée. Températures en légère baisse, comprises entre 20 et 25 degrés sur le nord, le centre et le sud-est et entre 26 et 30 degrés ailleurs.