Jamel Mkadmi, fervent défenseur des droits humains, s’éteint

Le militant politique Jamel Mkadmi nous a quittés ce mardi 11 mars 2025. Figure engagée dans la défense des causes sociales et politiques en Tunisie, il s’est particulièrement illustré par son combat en faveur des droits de l’homme, de la justice sociale et de la démocratie. Son dévouement et sa voix en faveur des valeurs de liberté et d’égalité laisseront une empreinte indélébile dans le paysage politique et associatif du pays. Que son âme repose en paix, et que ses proches trouvent force et réconfort en cette douloureuse épreuve. “À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”