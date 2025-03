Sonia Dahmani : la chambre d’accusation tranchera demain, le 11 mars

Ce lundi 10 mars 2025, Ramla Dahmani Accent, sœur de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, a annoncé sur sa page Facebook que la chambre d’accusation du Tribunal de première instance de Tunis se réunira demain, le 11 mars, pour déterminer la qualification juridique des faits reprochés à sa sœur. Elle souligne que la composition inhabituelle de cette chambre pourrait signifier un remaniement des juges en charge de l’affaire, dont l’enjeu sera de statuer si les déclarations de Sonia, concernant les conditions de détention dans les prisons tunisiennes, relèvent d’une infraction – malgré la position de la Cour de cassation affirmant que le décret-loi 54 ne s’applique pas aux journalistes dans l’exercice de leur métier. Par ailleurs, Ramla décrit avec émotion les conditions difficiles que Sonia endure en détention, notamment en ce mois de Ramadan, évoquant des repas froids et insipides, l’absence de visites pendant le week-end et une dégradation alarmante de l’hygiène, illustrée par une épidémie de gale qualifiée d’« allergie contagieuse » par l’administration pénitentiaire. Malgré tout, Ramla témoigne du courage et de la dignité dont fait preuve sa sœur face à une justice qu’elle qualifie de « théâtrale ».