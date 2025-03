Les candidats au Hajj 2025 doivent finaliser leurs démarches avant le 11 mars

Le ministère des Affaires religieuses a rappelé aux candidats retenus pour le pèlerinage 2025 (1446H) de finaliser leurs démarches de voyage avant la clôture du guichet unique prévue pour le mardi 11 mars. Il a également annoncé la prolongation du paiement des frais de pèlerinage dans les bureaux de la Poste tunisienne jusqu’au samedi 15 mars. À partir du 13 mars, les formalités se poursuivront au siège de la Société des Services Nationaux et des Résidences, et tout retardataire sera automatiquement remplacé. Les candidats de la liste de remplacement pourront payer après le 15 mars et compléter leurs formalités dans les mêmes conditions. Pour toute information supplémentaire, un numéro de contact a été mis à disposition. Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, avait précédemment précisé que le coût du pèlerinage cette année s’élève à 20 700 dinars, incluant 17 000 dinars pour l’hébergement et les services, ainsi que le prix du billet d’avion. Sur 226 000 candidatures initiales, 60 % concernaient des femmes, avec une moyenne d’âge de 55 ans.