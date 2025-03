Le manque de sommeil : un danger pour la santé physique et mentale

Le manque de sommeil constitue une menace sérieuse pour la santé physique et mentale, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète et d’affaiblissement du système immunitaire, selon le ministère de la Santé.

Dormir moins de sept heures par nuit affaiblit la capacité du corps à combattre les infections et favorise l’apparition de troubles métaboliques et psychologiques tels que l’anxiété, la dépression et le stress.

De plus, le manque de sommeil altère les fonctions cognitives, la concentration et la mémoire, impactant ainsi la qualité de vie. Pour favoriser un sommeil réparateur, il est recommandé d’adopter un rythme de sommeil régulier, d’éviter la caféine en soirée, de limiter l’exposition aux écrans avant le coucher et de créer un environnement propice au repos. La pratique d’exercices de relaxation et d’une activité physique modérée contribue également à améliorer la qualité du sommeil.