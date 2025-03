Lancement d’un service numérique pour signaler la violence faite aux femmes en Tunisie

L’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a lancé un nouveau service numérique permettant de signaler à distance les cas de violence, accessible via son site web. Cette initiative, dévoilée le 8 mars 2025, vise à offrir une plateforme simple, sécurisée, gratuite et confidentielle pour signaler tout type de violence, et ce, à tout moment et de n’importe quel endroit.

Ce service s’inscrit dans le cadre du programme “Amna pour une réponse globale à la violence basée sur le genre”, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie et financé par l’Union européenne. En complément, un numéro vert, le 1899, reste disponible depuis 2008 pour fournir écoute, conseils et orientation aux femmes victimes de violence. Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser les femmes à leurs droits, d’évaluer la gravité de la violence qu’elles subissent, et de les orienter vers des solutions adaptées pour assurer leur sécurité tout en récoltant des données importantes sur l’ampleur du phénomène.