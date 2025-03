Le ciel sera passagèrement nuageux, cette nuit, sur la plupart des régions du pays, d’après un bulletin de suivi, de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest, et entre 12 et 16 degrés, ailleurs.Le vent soufflera du secteur sud, fort, prés de côtes, et modéré à relativement fort, à l’intérieur du pays. La mer sera agitée à très agitée aux niveaux des côtes nord.