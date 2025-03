Lille vs Montpellier : sur quelle chaîne regarder le match en direct et live streaming ?

Lille vs Montpellier

Ce samedi 8 mars 2025, le Lille OSC recevra Montpellier HSC pour un match de Ligue 1 très attendu, comptant pour la 25e journée. Le coup d’envoi sera donné à 19h00 au Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, dans une ambiance électrisante.

Actuellement 5e au classement général, Lille poursuit son objectif de qualification pour les compétitions européennes, et chaque match devient essentiel. L’équipe dirigée par Paulo Fonseca reste sur de bonnes performances en championnat, et face à Montpellier, elle espère confirmer sa place dans le top 5. Les Dogues comptent sur leur attaque redoutable et un collectif solide pour obtenir une victoire qui les rapprocherait des places européennes.

Montpellier : Une lutte pour le maintien

De son côté, Montpellier traverse une saison difficile et se trouve actuellement à la 18e place, avec une lutte acharnée pour le maintien. À 26 points de Lille, l’équipe dirigée par Michel Der Zakarian est dans une situation précaire et doit absolument repartir avec des points, d’autant plus que la relégation se profile à l’horizon. Le match contre Lille sera un véritable défi pour Montpellier, mais une victoire ou un match nul offrirait un regain d’espoir pour le reste de la saison.

Le match est à suivre en direct le 08 mars 2025 à 19:00 sur DAZN