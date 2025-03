Journée de la femme : des avancées en Tunisie, mais des défis persistent

La Tunisie célèbre ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes, placée cette année sous le thème “Droits, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et filles”. Bien que la Tunisie soit reconnue comme l’un des pays les plus avancés en matière de droits des femmes dans le monde arabe, des défis persistent, notamment en ce qui concerne l’égalité salariale et la précarité économique de nombreuses travailleuses, notamment dans le secteur agricole et informel. Radhia Jerbi, présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne, souligne l’importance de renforcer la sensibilisation et d’accorder aux femmes plus d’opportunités économiques pour garantir une véritable égalité.Par ailleurs, l’annonce par le gouvernement d’un nouveau système de pension alimentaire et d’allocation de divorce est saluée comme une avancée essentielle pour assurer une meilleure protection sociale aux femmes divorcées et à leurs enfants. Malgré ces avancées, la lutte pour l’égalité réelle et la fin des discriminations reste un combat à poursuivre.