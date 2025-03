Député et militants s’opposent au projet d’hydrogène vert à Gabès

La décision du ministère de l’Industrie de concentrer une unité de production d’hydrogène vert à Gabès a suscité des réactions mitigées. Abdelsalam Dahmani, député de Gabès, a exprimé sa surprise face à cette annonce, soulignant que les habitants attendaient des décisions équitables pour la région, notamment pour résoudre les problèmes de pollution persistants depuis des années. Il a qualifié le projet d’opaque et a appelé les autorités à reconsidérer les promesses passées et à évaluer les impacts sociaux et environnementaux avant de poursuivre. Khayreddine Dabbiya, porte-parole du mouvement “Stop Pollution” à Gabès, a également exprimé son inquiétude, affirmant que ce projet pourrait aggraver la situation environnementale déjà précaire. Il a insisté sur la nécessité de démanteler les unités polluantes et de protéger les ressources en eau, vitales pour une région en proie à la sécheresse. Les deux parties ont exhorté le gouvernement à adopter des solutions concrètes respectueuses de l’environnement et des habitants.