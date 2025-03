Protestations à Enfidha : Les familles des détenus bloquent la route

Ce matin, un groupe de parents des détenus dans l’affaire du complexe agricole appartenant aux terres internationales à Enfidha a brûlé des pneus et bloqué la route reliant Kandar à Enfidha.

Un des manifestants a déclaré à la radio “Jawhara FM” que les détenus avaient été victimes d’une grande injustice, réclamant leur mise en liberté sous caution.

La procureure de la République du tribunal de première instance de Sousse 2, suite aux graves abus qui ont eu lieu pendant des années dans le complexe agricole des terres internationales à Enfidha, a ordonné à la brigade d’investigation et de recherche de la garde nationale d’Enfidha d’enquêter et de dévoiler la vérité sur les actes de corruption systématique, que ce soit dans l’organisation des enchères publiques pour la récolte des olives, l’utilisation d’eau salée pour les arbres, les dégâts causés aux poules, au bétail et aux fourrages produits par le ministère, ainsi que les dommages aux biens publics et le détournement de fonds publics.