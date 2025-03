Préparatifs en cours pour le pèlerinage : début des départs à la mi-mai

Lors d’une visite de travail à Mahdia, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a annoncé que la première vague de pèlerins pour les lieux saints débutera à la mi-mai. Depuis la fin de la saison précédente, des efforts ont été déployés pour corriger les dysfonctionnements et préparer le succès de la saison actuelle, qui accueillera 10 982 pèlerins à travers le pays. Le ministre a inauguré un guichet unique pour faciliter les démarches de voyage des 396 pèlerins de la région, en présence de représentants des agences de voyage et des banques. Il a également souligné l’importance des séminaires éducatifs et des accompagnateurs pour assurer la sécurité et le bon déroulement des rites. La visite a également inclus la pose de la première pierre pour la construction de la mosquée “Sidi Aïcha”, le suivi des travaux de la mosquée “Al Wifak”, et l’inauguration de la mosquée et du kouttab “Al Hamd” à Sidi Alouane.