Nouveau marché municipal à Riadh Andalous : un succès dès les premiers jours

Le marché municipal de Riadh Andalous a récemment ouvert ses portes, offrant aux résidents un nouveau point de vente pratique pour les produits alimentaires et de première nécessité. Idéalement situé près du rond-point L’Escale, sur la route reliant l’Ariana à Raoued, ce marché a été inauguré en plein mois de Ramadan, une période où la demande en produits frais et abordables est particulièrement élevée. Les habitants ont salué cette initiative, soulignant l’accès facilité à une large variété de produits, allant des fruits et légumes aux viandes, poissons, épices et produits locaux. L’enthousiasme des premiers jours d’activité a renforcé l’importance de ce projet, et la communauté a exprimé son souhait de voir cette offre se pérenniser afin de répondre aux besoins quotidiens à des prix compétitifs.