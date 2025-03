Saisie de sucre subventionné : 29,5 quintaux confisqués dès le premier jour du ramadan

Les agents de la surveillance économique, en collaboration avec les forces de sécurité, ont saisi 29,5 quintaux de sucre subventionné chez un grossiste dès le premier jour du Ramadan, en raison de violations des procédures de subvention. Selon Sadok Lellahoum, directeur régional du commerce, six équipes de contrôle ont relevé 43 infractions économiques lors de 323 visites d’inspection couvrant les marchés et les commerces de gros et de détail. Ces opérations visent à garantir le respect des régulations et à lutter contre les pratiques illégales affectant les consommateurs.