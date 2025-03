Pluies abondantes prévues en tunisie à partir de mercredi

Selon l’expert en géographie et spécialiste des risques naturels, Amer Bahbha, un système dépressionnaire est attendu en Tunisie à partir de mercredi prochain, atteignant son apogée vendredi 7 mars. Ce phénomène météorologique devrait apporter des précipitations significatives, débutant dans le sud du pays avant de s’étendre à d’autres régions. Les jours suivants seront marqués par un temps nuageux avec des températures dans les normales saisonnières. Un second système dépressionnaire est également prévu entre le 10 et le 11 mars ou entre le 12 et le 13 mars, affectant d’abord le nord de la Tunisie et apportant des pluies susceptibles de renforcer les réserves des barrages.