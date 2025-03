Naoufel ouertani partage sa douleur : la perte de ses deux parents en moins d’un mois

Le journaliste Naoufel Ouertani a partagé un message poignant sur son compte Instagram, exprimant la douleur d’avoir perdu ses deux parents en moins d’un mois. Dans son post, il rend hommage à ses parents, soulignant leurs sacrifices et leur amour inconditionnel. Il implore Dieu de lui accorder la patience et de réunir sa famille dans l’au-delà, tout en remerciant ceux qui lui ont apporté soutien et réconfort durant cette période difficile. Ouertani exprime sa gratitude pour les messages de condoléances reçus, bien qu’il n’ait pu répondre à chacun d’eux, et promet de revenir bientôt, avec la bénédiction de Dieu.