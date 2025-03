Condamnation à 15 ans de prison pour un employé impliqué dans un trafic de drogue à l’aéroport de Tunis

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un employé d’une société privée à quinze ans de prison pour avoir facilité le passage d’une valise contenant une quantité importante de cannabis et de cocaïne à l’aéroport de Tunis-Carthage. L’employé, chargé du transport des bagages, a été intercepté par les douaniers alors qu’il tentait de faire sortir la valise en évitant les contrôles de sécurité. À l’intérieur, les agents ont découvert plus de quatre-vingt-dix plaquettes de cannabis et environ trois kilogrammes de cocaïne. L’enquête a révélé que ces substances appartenaient à un proche de l’employé, qui l’avait chargé de les faire entrer en Tunisie contre une rémunération financière. Cette affaire met en lumière les défis liés à la lutte contre le trafic de drogue et souligne l’importance de la vigilance des autorités aéroportuaires.