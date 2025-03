Football – Coupe d’Angleterre : Manchester City renverse Plymouth et file en quarts de finale

Manchester City s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre en renversant Plymouth Argyle, club avant-dernier de D2 tombeur de Liverpool au tour précédent, samedi à domicile (3-1).

Les hommes de Pep Guardiola ont été surpris par Plymouth, sur une tête de Maksym Talovierov (38e). L’entraîneur catalan avait décidé de laisser quelques cadres sur le banc et de donner du temps de jeu à certains jeunes, un choix payant.

L’un d’eux, Nico O’Reilly, a d’abord égalisé, juste avant le retour aux vestiaires, sur une tête que le gardien a touché, en vain (45e+1), avant de donner l’avantage à Manchester City, encore de la tête (76e). Le troisième but a été inscrit par Kevin De Bruyne, qui a conclu dans le but vide (90e).

Plus tôt dans la journée, Crystal Palace a battu 3-1 Millwall (D2) dans un match marqué par le terrible choc entre Jean-Philippe Mateta, blessé à la tête et sorti sur une civière sous assistance respiratoire, et le gardien de Millwall, exclu pour son geste.

Bournemouth a pris l’avantage sur Wolverhampton au bout des tirs au but (1-1, 5-4 aux tirs au but) et Preston North End, 15e de D2, rejoint les quarts pour la première fois depuis 1966 grâce à sa victoire contre Burnley (3-0).

Vendredi 28 février

(+) Aston Villa – Cardiff City 2 – 0

Samedi 1er mars

(+) Crystal Palace – Millwall 3 – 1

(+) Preston NE – Burnley 3 – 0

(+) Bournemouth – Wolverhampton 1 – 1 t.a.b. (5-4)

(+) Manchester City – Plymouth Argyle 3 – 1

Dimanche 2 mars

Newcastle – Brighton

Manchester United – Fulham

Lundi 3 mars

Nottingham Forest – Ipswich Town.