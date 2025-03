Alaa chebbi et rihem ben alaya fêtent les deux ans de leur fils jules césar

Le journaliste Alaa Chebbi et son épouse, la journaliste Rihem Ben Alaya, ont célébré jeudi 27 février 2025 l’anniversaire de leur fils, Jules César Chebbi, qui a fêté ses deux ans. La fête s’est déroulée dans leur maison, entourée de leurs proches, dans une ambiance familiale chaleureuse. Rihem a partagé sur son compte Instagram une vidéo et des photos de l’événement, accompagnées d’un message touchant : “Mon amour, lumière de mes yeux, mon fils chéri, chaque année tu es l’amour, mon soutien et ma couronne. Toi et papa êtes tout pour moi.” Elle a ajouté : “La famille, c’est l’amour… et c’est tout ce qui compte.” La publication a reçu de nombreux commentaires de félicitations pour le petit garçon, souhaitant un joyeux anniversaire et une vie remplie de bonheur.