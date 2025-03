La Chine déconseille à ses experts en IA de voyager aux États-Unis et chez leurs alliés !

Les autorités chinoises ont exhorté les leaders et chercheurs en intelligence artificielle à éviter de se rendre aux États-Unis et dans les pays alliés, par crainte de divulgation d’informations sensibles sur les avancées technologiques du pays. Pékin s’inquiète également du risque de détention de ses experts par des puissances étrangères, qui pourraient les utiliser comme levier de négociation dans les tensions sino-américaines. L’intelligence artificielle est devenue un nouvel enjeu stratégique dans la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis, illustré par l’émergence de modèles chinois concurrents, comme ceux développés par l’entreprise “DeepSeek”. Bien qu’aucune interdiction officielle ne soit en vigueur, des directives ont été diffusées dans les grands pôles technologiques du pays, tels que Shanghai, Pékin et la province du Zhejiang. Cette pression croissante a déjà conduit plusieurs entrepreneurs, dont Liang Wenfeng, fondateur de “DeepSeek”, à refuser des invitations à des sommets internationaux.