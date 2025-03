Interdiction de la série Mouaouia en Irak : une mesure pour éviter l’escalade des tensions religieuses

Les autorités irakiennes ont décidé d’interdire la diffusion de la série Mouaouia durant le mois de Ramadan, estimant qu’elle pourrait susciter des tensions confessionnelles et menacer la cohésion sociale. La Haute Autorité des Médias et des Communications a justifié cette interdiction en invoquant sa responsabilité de réguler le contenu médiatique conformément aux normes nationales et professionnelles en vigueur. L’institution a également adressé un avertissement à la chaîne MBC Iraq, lui enjoignant de respecter cette décision sous peine de sanctions légales. La série, qui retrace l’histoire du calife omeyyade Maouia ibn Abi Sufyan et les conflits liés à la succession du pouvoir après l’assassinat du calife Othman ibn Affan, avait déjà suscité des controverses avant sa diffusion. Des institutions religieuses, dont Al-Azhar, s’étaient opposées à la représentation des compagnons du Prophète, qualifiant cette pratique d’interdite sur le plan religieux. Le débat autour de cette production illustre une fois de plus la sensibilité des sujets historiques et religieux dans le monde arabe.