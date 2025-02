Macron soutient Zelensky après l’incident à la Maison Blanche avec Trump

Après l’intense rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien sans réserve à Zelensky. Dans un commentaire sur les échanges tendus entre les deux dirigeants, Macron a réaffirmé que la Russie est l’agresseur et que l’Ukraine est la victime. Il a souligné que la France avait pris la bonne décision en soutenant l’Ukraine et en sanctionnant la Russie dès le début du conflit, et qu’elle poursuivrait sur cette voie. Le président français a insisté sur le respect dû à ceux qui se battent depuis le début de la guerre, ajoutant que le soutien continu à l’Ukraine reste une priorité. Pendant ce temps, Zelensky a quitté prématurément la Maison Blanche après une violente dispute avec Trump, où ce dernier lui a reproché un manque de respect envers les États-Unis et a exigé un accord immédiat sous peine de retrait du soutien américain.