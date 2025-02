Un employé de Tunisair impliqué dans une tentative de trafic de drogue à l’aéroport

Le premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de trois individus, dont un étranger, un employé de la compagnie Tunisair et un cadre d’une entreprise privée, après la découverte d’une tentative de trafic de plus de 90 kilogrammes de cannabis via l’aéroport de Tunis-Carthage. La douane tunisienne a annoncé avoir intercepté cette cargaison dissimulée dans des colis contenant des vêtements et des chaussures, destinée à être envoyée vers un pays étranger. L’enquête menée par la sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire a conduit à l’arrestation de quatre suspects. À l’issue de leur audition, le juge d’instruction a ordonné l’incarcération de trois d’entre eux, tandis que le deuxième étranger a été maintenu en liberté en attendant la poursuite des investigations.