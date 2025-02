Soudan : une flambée de choléra fait 70 morts en une semaine

Le Soudan est confronté à une crise sanitaire alarmante avec une flambée de choléra qui a déjà fait au moins 70 morts et plus de 2 200 contaminations dans le sud du pays en une semaine, selon l’ONG Save the Children citant des données du ministère de la Santé soudanais. La situation est particulièrement critique à Kosti, capitale de l’État du Nil Blanc, où la destruction d’une station électrique par une frappe de drone a entraîné une grave pénurie d’eau potable, favorisant la propagation de l’épidémie. Depuis l’apparition du choléra en août 2024, le pays a enregistré plus de 55 000 cas et plus de 1 400 décès. Dans un contexte de guerre civile qui paralyse le système de santé et aggrave la crise humanitaire, des centaines d’enfants se retrouvent en danger, pris au piège d’un cycle infernal de violence, de maladies et de famine, comme l’a souligné Save the Children.