Contrôle renforcé des produits alimentaires à l’approche de Ramadan : 61 768 tonnes saisies

Dans le cadre de la préparation au mois sacré de Ramadan 1446 H, la Haute Autorité nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a lancé, depuis le 15 janvier 2025, un programme de contrôle renforcé des produits alimentaires, en particulier ceux dont la consommation augmente durant cette période. Ce programme a permis la réalisation de 6391 opérations de contrôle, dont 423 analyses de laboratoire. Les résultats des inspections ont conduit à la saisie de 61 768 tonnes de produits alimentaires, incluant des fruits et légumes, des boissons, des produits à base de céréales, de la viande, des sucreries et des produits laitiers. Les raisons de ces saisies varient, allant de l’expiration des dates de péremption à l’utilisation d’additifs non autorisés, en passant par des problèmes de stockage non conforme et des produits présentant des signes de détérioration. Afin de garantir la sécurité des consommateurs pendant tout le mois de Ramadan, les équipes de contrôle continueront leur travail et prendront les mesures nécessaires contre les contrevenants. La Haute Autorité a également encouragé les citoyens à faire preuve de vigilance en privilégiant l’achat de produits alimentaires dans des établissements agréés et en adoptant des pratiques de consommation responsables.