Une cité médicale d’envergure à Kairouan pour dynamiser le tourisme de santé en Tunisie

La Tunisie renforce sa position en tant que destination mondiale du tourisme médical avec le projet ambitieux de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan. Ce projet, fruit d’un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, vise à créer un pôle médical et scientifique intégré, comprenant un hôpital universitaire multidisciplinaire, un centre de recherche médicale, ainsi que des institutions de formation en médecine, pharmacie et paramédical. En plus d’un espace dédié aux industries pharmaceutiques, cette initiative contribuera à l’essor économique de la région du Centre-Ouest. Selon le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, cette cité médicale renforcera l’attractivité de la Tunisie dans le domaine du tourisme médical, un secteur où le pays se classe déjà parmi les leaders mondiaux, avec plus de 500 000 patients étrangers accueillis chaque année. De plus, un nouveau système d’incitations sera mis en place pour freiner l’émigration des professionnels de santé et encourager leur retour, renforçant ainsi les infrastructures hospitalières nationales et soutenant le développement de ce projet d’envergure.