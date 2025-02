Un record de 163 millions de paiements par cartes bancaires en Tunisie l’année dernière

En 2024, le nombre d’opérations financières réalisées à l’aide de cartes bancaires en Tunisie a atteint environ 163 millions, pour une valeur totale de 27,8 milliards de dinars, enregistrant ainsi une augmentation de 9,2 % en termes de volume et de 10,6 % en valeur par rapport à l’année précédente. Ces opérations ont été principalement consacrées aux retraits d’argent, représentant 62 % des transactions, suivis des paiements, qui ont constitué 38 % des opérations.

En revanche, le nombre de cartes bancaires a diminué de 22,2 %, atteignant 5,49 millions de cartes à la fin de l’année 2024. En parallèle, le nombre de guichets automatiques a augmenté de 3,1 %, portant leur nombre à 3305. Concernant le paiement mobile, 5,1 millions de transactions ont été effectuées, totalisant 1,394 million de dinars.

Le paiement électronique a également enregistré une croissance, avec une hausse de 13,4 % du nombre d’opérations, soit 20,2 millions, et une augmentation de 4,8 % en valeur, atteignant 1241,2 millions de dinars. La Tunisie compte actuellement 1126 sites marchands actifs et 39 100 terminaux de paiement électronique.

Les paiements par compensation ont également montré des évolutions variées, avec une hausse de 3,7 % des opérations par billet à ordre (1,8 million d’opérations d’une valeur de 33,9 milliards de dinars), tandis que les paiements par chèque ont diminué de 2,7 %. Le taux de rejet des billets à ordre et des chèques en 2024 a respectivement atteint 11,6 % et 1,5 %. Enfin, les opérations par prélèvement et virement ont connu des hausses significatives de 23,4 % et 3,2 %, respectivement.