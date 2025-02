Tunisie – Météo : Des nuages passagers sur la plupart des régions

Le temps sera marqué par des nuages passagers, la nuit, sur la plupart des régions. Ces nuages seront progressivement denses au Nord avec des pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur sud relativement fort puis fort la nuit prés des et faible à modéré sur le reste des régions et la mer sera généralement agitée.

Les températures maximales oscilleront la nuit entre 9 et 13 degrés dans le nord et sur les hauteurs ouest et varieront entre 14 et 17 degrés sur le reste des régions.