Santé publique : mise à jour des vaccinations obligatoires en Tunisie

Le Journal Officiel a publié aujourd’hui un arrêté du ministre de la Santé établissant la liste des vaccins obligatoires contre plusieurs maladies. Administrés gratuitement dans les structures de santé publiques et en milieu scolaire, ces vaccins visent à protéger contre la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, l’hépatite virale B, la rubéole, ainsi que les infections causées par l’Haemophilus influenzae de type B et le pneumocoque. Sont également inclus les vaccins contre l’hépatite virale A et le papillomavirus humain. La liste et le calendrier des vaccinations sont régulièrement actualisés par le ministère de la Santé, qui détermine également les personnes concernées. Seules les personnes disposant d’une contre-indication médicale avérée peuvent être exemptées. Cet arrêté abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles de l’arrêté du 28 octobre 2005.