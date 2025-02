Méningite : symptômes, transmission et prévention

La méningite est une infection redoutable qui s’attaque aux méninges, les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Bien que diverses formes existent – virale, bactérienne, fongique ou parasitaire – la méningite bactérienne demeure la plus dangereuse, pouvant être fatale en seulement 24 heures. Transmise principalement par les sécrétions respiratoires, elle se manifeste par des symptômes tels qu’une forte fièvre, une raideur de la nuque, des maux de tête intenses et une sensibilité accrue à la lumière. Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées sont les plus vulnérables. Malgré une baisse des cas grâce à la vaccination, certaines régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, restent particulièrement touchées. Face à cette menace, un diagnostic précoce et une prise en charge rapide sont essentiels pour limiter les risques de complications graves, telles que des séquelles neurologiques ou même la mort.