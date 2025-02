Grève à l’aéroport de Munich : perturbations massives attendues cette semaine

L’aéroport de Munich se prépare à d’importantes perturbations du trafic aérien les 27 et 28 février 2025 en raison d’une grève du personnel, menée par le syndicat Verdi pour exiger des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail. Une grande partie des 1 600 vols prévus durant ces deux jours pourrait être annulée, affectant des milliers de passagers. Ce mouvement social s’inscrit dans une série de débrayages touchant plusieurs secteurs en Allemagne, notamment les transports publics, la gestion des déchets et la logistique, avec un appel à la grève des employés de DHL dès mardi soir. Les négociations entre Verdi et les employeurs n’ayant pas abouti à un accord, un troisième round de discussions est prévu à la mi-mars. Dans ce contexte de tensions sociales, le syndicat a également interpellé le futur gouvernement, issu des élections législatives récemment remportées par les conservateurs, pour défendre l’État-providence et lutter contre la montée de l’extrémisme, alors que le parti d’extrême droite AfD a réalisé une percée électorale.