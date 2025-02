Vers un modèle tunisien d’intelligence artificielle : ambitions et défis

La Tunisie s’apprête à franchir une étape décisive dans le domaine de l’intelligence artificielle avec l’élaboration d’une stratégie nationale en phase de validation. Cette initiative, menée en concertation avec plusieurs ministères et experts tunisiens, vise à structurer le développement de l’IA en tenant compte des spécificités locales et des opportunités qu’elle peut offrir. Grâce à une infrastructure technologique avancée mais nécessitant des renforcements, notamment en matière de supercalculateurs et de centres de données, le pays ambitionne de créer un modèle d’intelligence artificielle basé sur des données locales, garantissant ainsi une meilleure adéquation aux besoins nationaux. Le projet met également l’accent sur la formation des talents tunisiens, en adaptant les cursus universitaires et en renforçant les compétences des professionnels pour une adoption efficace de cette technologie. Par ailleurs, des mesures incitatives seront mises en place pour encourager les investissements dans ce domaine émergent, tout en assurant un cadre législatif robuste pour la protection des données et la cybersécurité. Avec cette stratégie, la Tunisie aspire non seulement à rattraper son retard, mais aussi à s’imposer comme un acteur innovant dans le paysage numérique mondial.