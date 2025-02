Les équipes de secours et de sauvetage de la direction régionale de la protection civile de Kairouan sont intervenues pour secourir et transporter trois étudiantes de l’Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Kairouan, souffrant de fièvre et de douleurs abdominales, depuis une maison en location située dans le quartier Al-Sahabi, dans la délégation de Kairouan Nord, jusqu’à l’hôpital Ibn Al-Jazar.