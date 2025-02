Drame à Kasserine : un père, son fils de 6 ans et leur proche périssent dans l’effondrement d’une grotte

Un tragique accident s’est produit ce lundi 24 février 2025 dans la délégation d’El Ayoun, relevant du gouvernorat de Kasserine, où l’effondrement d’une grotte a coûté la vie à trois personnes : un homme de 48 ans, son fils âgé de 6 ans et leur proche de 17 ans. Selon les premières informations, les victimes étaient en train d’extraire du sable de la grotte en vue de le vendre lorsqu’elles ont été ensevelies sous les décombres. Le porte-parole des tribunaux de Kasserine, Imed Al-Omri, a confirmé la tragédie et annoncé que le parquet du tribunal de première instance s’est déplacé sur les lieux pour examiner les circonstances de l’accident et ouvrir une enquête afin d’en déterminer les causes exactes.