Tunisie – Météo : Températures en hausse

Les températures seront dimanche en hausse . Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés et atteindront 15 degrés sur les hauteurs Ouest, selon l’Institut national de météorologie (INM). Le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux sur toutes les régions du pays .

Des nuages denses apparaitront sur les régions ouest du nord et du centre et qui seront accompagnées de pluies éparses. Le vent soufflera de secteur sud au nord et de secteur est au sud la vitesse sera relativement forte près des cotes nord et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée au nord et ondulée dans le reste des cotes