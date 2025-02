143 morts sur les routes tunisiennes depuis le début de l’année : un bilan alarmant

Depuis le début de l’année, 143 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en Tunisie, selon les statistiques publiées par l’Observatoire National de la Sécurité Routière. Entre le 1er et le 20 février, 187 accidents ont été enregistrés, causant la mort de 53 personnes et blessant 263 autres. Depuis le début de l’année, 565 accidents ont été recensés, entraînant 740 blessés. La majorité de ces accidents, soit 39,82 %, sont dus à l’inattention et au manque de vigilance, tandis que 14,69 % sont attribuables à l’excès de vitesse. La wilaya de Sidi Bouzid est la plus touchée avec 21 décès résultant de 36 accidents, suivie par la wilaya de Jendouba avec 12 morts pour 25 accidents. Les voitures légères sont les plus impliquées dans ces accidents, avec 315 cas, suivies par les motos avec 273 accidents, les piétons avec 191 accidents, et les camionnettes avec 141 accidents.