Caisses sociales : reprise des prêts après une évaluation approfondie

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a annoncé lors d’une séance d’audition parlementaire que le projet de révision du Code du travail avait atteint un stade avancé. Cette réforme vise à renforcer les principes du travail décent, à durcir les sanctions liées aux infractions aux normes de santé et de sécurité au travail, et à adapter la réglementation aux évolutions technologiques, notamment en encadrant le travail à distance. Parallèlement, un système automatisé de recouvrement des amendes sera mis en place. Le ministre a également souligné la nécessité de diversifier les sources de financement des caisses sociales pour assurer la pérennité de leurs services. Concernant la suppression du travail précaire, il a affirmé que le gouvernement travaille sur un projet de loi visant à mettre fin au recours à la sous-traitance. De plus, la liste des maladies chroniques couvertes par les caisses sociales fera l’objet d’une révision. Enfin, il a précisé que l’attribution des prêts sociaux, actuellement suspendue pour évaluation, reprendra dans les prochains mois avec des critères plus précis afin de garantir une gestion plus efficace et conforme au rôle social de ces caisses.