La série culte ‘Ragouj’ revient : découvrez la bande-annonce de la saison 2

La célèbre série “Ragouj” revient en grande pompe pour sa deuxième saison, intitulée “Le Trésor”, sous la direction du réalisateur Abdelhamid Bouchnak. Prévu pour être diffusé durant le mois de Ramadan 2025 sur la chaîne Nessma, ce nouveau chapitre a déjà suscité une grande impatience parmi les téléspectateurs tunisiens.

Après le succès phénoménal de la première saison, les attentes sont fortes pour cette suite, qui promet de nouvelles intrigues palpitantes et des personnages encore plus attachants. La bande-annonce officielle vient d’être lancée, et elle a d’ores et déjà captivé l’attention du public, renforçant l’anticipation pour ce retour tant attendu.