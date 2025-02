5 ans de prison pour l’homme d’affaires Samir Jiaab

Le 20 février 2025, la sixième chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’homme d’affaires Samir Jiaab à cinq ans et un mois de prison. Connu pour ses activités dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier, Samir Jiaab a été reconnu coupable de détention illégale de devises étrangères et d’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger sans l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Cette décision fait suite à une enquête menée par le pôle judiciaire économique et financier, qui avait émis un mandat de dépôt à son encontre.