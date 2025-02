Première mondiale : une école publique tunisienne atteint l’autosuffisance énergétique et alimentaire

Dans la région de Siliana, en Tunisie, une école publique a réalisé une transformation radicale grâce à l’initiative “Green School” lancée par l’équipe Wallah We Can. Dotée d’un financement dépassant le million de dinars, cette école est devenue autosuffisante sur les plans énergétique et alimentaire. Équipée de 140 panneaux solaires et de 50 chauffe-eaux solaires, elle produit 45 000 kilowatts par an, soit trois fois ses besoins, et redistribue 70 % de cette énergie à trois écoles voisines. De plus, une ferme scolaire gérée par les parents d’élèves au chômage fournit des repas équilibrés aux élèves et soutient les familles nécessiteuses en vendant les surplus. L’école a également été rénovée avec des infrastructures améliorées, des clubs éducatifs et une salle de cinéma, visant à étendre ce modèle durable à plus de 550 écoles à travers le pays. Ce projet pourrait bien marquer le début d’une réforme plus profonde du système éducatif tunisien.