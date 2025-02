YR4 : un astéroïde pourrait percuter la Terre avec un risque record

Les calculs récents de la NASA indiquent que l’astéroïde YR4, récemment découvert, présente une probabilité de 3,1 % de percuter la Terre le 22 décembre 2032, un niveau jamais enregistré auparavant. Avec une taille estimée entre 40 et 90 mètres de diamètre, un tel impact pourrait entraîner des dégâts considérables, allant jusqu’à la destruction totale d’une ville. Toutefois, les scientifiques appellent à la prudence, soulignant que ces prévisions reposent sur des données préliminaires susceptibles d’évoluer. Bien que le risque demeure faible, il s’agit du plus élevé observé depuis plus de vingt ans. Les experts rappellent que des cas similaires, comme celui de l’astéroïde Apophis, ont vu leur dangerosité réévaluée à la baisse après des observations plus approfondies.