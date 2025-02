Scandale économique en Méditerranée : des millions d’euros envolés à cause d’une escroquerie tunisienne dans le secteur de l’huile d’olive !

Un scandale de fraude d’une ampleur considérable secoue l’industrie de l’huile d’olive en Tunisie, avec des pertes financières estimées entre 80 et 180 millions d’euros. Ce scandale, qui a profondément affecté les banques tunisiennes ainsi que de nombreuses entreprises européennes, notamment en Espagne et en Italie, met en lumière une escroquerie impliquant des négociants tunisiens et des importateurs internationaux. Selon le site Olivenews, un négociant tunisien de renom aurait reçu de grandes sommes d’argent en avance pour des livraisons d’huile d’olive destinées à des entreprises espagnoles, italiennes et américaines. Mais au moment de la livraison, il a disparu, emportant les fonds sans honorer ses engagements.

Ce genre de fraude n’est pas nouveau, mais l’ampleur de cette escroquerie a secoué les acteurs du marché de l’huile d’olive. Ce scandale a provoqué une instabilité, une perte de confiance et une hausse de la demande alors que les entreprises tentent de se remettre de ce coup dur. Avec la disparition soudaine de fournisseurs fiables, le secteur fait face à une période incertaine où les transactions commerciales sont scrutées de plus près et où la confiance dans les relations commerciales transfrontalières est mise à mal. Ce tremblement de terre économique menace sérieusement l’industrie de l’huile d’olive en Tunisie, à un moment où le marché mondial cherche à répondre à la demande croissante.