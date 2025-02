L’intelligence artificielle surpasse les chirurgiens dans la rédaction de rapports médicaux

Une étude récente publiée dans le Journal of the American College of Surgeons révèle que l’intelligence artificielle (IA) peut surpasser les chirurgiens dans la rédaction de rapports médicaux post-opératoires. En utilisant des techniques de vision par ordinateur, les chercheurs ont entraîné des systèmes d’IA à observer des vidéos d’opérations chirurgicales assistées par robot, telles que la prostatectomie, et à générer des rapports chirurgicaux détaillés. Les résultats montrent que 53 % des rapports rédigés par les chirurgiens contenaient des incohérences, contre seulement 29 % pour ceux générés par l’IA. De plus, les rapports de l’IA présentaient moins de divergences significatives par rapport aux procédures enregistrées, ce qui pourrait améliorer la qualité des soins futurs. Les chercheurs estiment que cette technologie pourrait réduire la charge de documentation, améliorer la précision des rapports chirurgicaux, et renforcer la transparence et l’objectivité dans la pratique chirurgicale.