Béja : 8 blessés dans l’incendie d’un local de vente de carburant de contrebande

Un incendie s’est déclaré ce dimanche 16 février 2025 dans un local de vente de carburant de contrebande à Hajer Amor, dans la délégation de Béja Nord, faisant huit blessés souffrant de brûlures de divers degrés. Selon une source de la protection civile, le propriétaire du local avait décidé de changer d’activité pour se lancer dans la préparation et la vente de pain traditionnel (tabouna). Lors des travaux de nettoyage et d’aménagement, menés par des membres de sa famille, le feu s’est soudainement propagé aux bidons d’essence encore stockés sur place. Les flammes ont causé plusieurs blessures parmi les personnes présentes. Une équipe de pompiers et une ambulance ont été dépêchées sur les lieux pour maîtriser l’incendie et évacuer les victimes vers l’hôpital régional de Béja.